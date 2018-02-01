Легендарному тульскому летчику Ивану Леонову исполнилось 95 лет

Иван Антонович стал единственным в мире боевым летчиком, управлявшим самолетом одной рукой.

Сегодня, 1 февраля, Герою России, участнику Великой Отечественной войны, почетному гражданину города-героя Тулы Ивану Антоновичу Леонову исполнилось 95 лет.

Иван Леонов — легендарный тульский летчик. В июле 1943 года он был тяжело ранен и потерял левую руку, однако после выздоровления добился разрешения летать без одной руки. Прошел Великую Отечественную войну, награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны, медалью «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» и другими медалями.

Леонов был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире боевой летчик, управлявший самолетом одной рукой.

За большие заслуги перед Родиной и жителями города Тулы Иван Антонович Леонов был удостоен высокого звания «Почетный гражданин города-героя Тулы».

А в июле 2016 года в Щёкино открылась мемориальная доска Ивану Антоновичу Леонову.

Родился 1 февраля 1923 года в Орловской области в многодетной семье.

Окончил семь классов, учился в ФЗУ, работал на Бежицком заводе «Красный ПрофИнтерн» слесарем по сборке бронепоездов. В марте 1940 года поступил учиться в Армавирскую школу пилотов. Боевое крещение принял в боях за город Москву, где сбил первый самолет фашистов Ю-88. Совершил 55 боевых вылетов. Лично сбил шесть самолетов противника и два — в группе.

С декабря 1946 года начал трудовой путь в народном хозяйстве. Закончил пединститут, работал преподавателем в системе профтехобразования. 16 февраля 1996 года «За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг. », указом Президента РФ ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Является активным членом городского и областного Советов ветеранов. Большое внимание уделяет патриотическому воспитанию молодежи, выступает с лекциями, беседами, рассказами в школах, техникумах, библиотеках.

Иван Антонович пользуется заслуженным деловым авторитетом в ветеранских организациях, вносит большой вклад в воспитание у молодежи любви к своему Отечеству, чувства патриотизма, необходимости прохождения службы в рядах Вооруженных Сил России.

Иван Антонович является активным пропагандистом подвига Тулы и туляков в годы Великой Отечественной войны и на трудовом фронте.