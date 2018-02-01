Президент России наградил туляков государственными наградами

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин лично поздравил всех награжденных, пожелал им здоровья, счастья, успехов и удачи.

Президент РФ Владимир Путин подписал Указы «О награждении государственными наградами РФ».



За активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден

Алексей Иванович Альховик, председатель правления Тульской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

За многолетнюю безупречную государственную службу знаком отличия «За безупречную службу» XX (лет) награждена

Екатерина Владимировна Большакова, начальник отдела по работе с населением (ТОС) управления по местному самоуправлению и работе с общественными организациями администрации города Тулы.

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» присвоено

Вячеславу Васильевичу Ветрову, профессору кафедры ракетного вооружения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный университет».

За заслуги в области архитектуры и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный архитектор Российской Федерации» присвоено