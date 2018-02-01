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Президент России наградил туляков государственными наградами

Президент России наградил туляков государственными наградами

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин лично поздравил всех награжденных, пожелал им здоровья, счастья, успехов и удачи.

Президент РФ Владимир Путин подписал Указы «О награждении государственными наградами РФ».

За активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден

  • Алексей Иванович Альховик, председатель правления Тульской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

За многолетнюю безупречную государственную службу знаком отличия «За безупречную службу» XX (лет) награждена

  • Екатерина Владимировна Большакова, начальник отдела по работе с населением (ТОС) управления по местному самоуправлению и работе с общественными организациями администрации города Тулы.

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» присвоено

  • Вячеславу Васильевичу Ветрову, профессору кафедры ракетного вооружения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный университет».

За заслуги в области архитектуры и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный архитектор Российской Федерации» присвоено

  • Виктору Васильевичу Жежоме, директору общества с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская «Линия»;
  • Эдуарду Владимировичу Ерзовскому, профессору кафедры «Городское строительство и архитектура» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный университет», члену Тульской региональной организации Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России».
вчера, в 15:03 +1
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