Президент России наградил туляков государственными наградами
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин лично поздравил всех награжденных, пожелал им здоровья, счастья, успехов и удачи.
За активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден
- Алексей Иванович Альховик, председатель правления Тульской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
За многолетнюю безупречную государственную службу знаком отличия «За безупречную службу» XX (лет) награждена
- Екатерина Владимировна Большакова, начальник отдела по работе с населением (ТОС) управления по местному самоуправлению и работе с общественными организациями администрации города Тулы.
За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» присвоено
- Вячеславу Васильевичу Ветрову, профессору кафедры ракетного вооружения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный университет».
За заслуги в области архитектуры и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный архитектор Российской Федерации» присвоено
- Виктору Васильевичу Жежоме, директору общества с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская «Линия»;
- Эдуарду Владимировичу Ерзовскому, профессору кафедры «Городское строительство и архитектура» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный университет», члену Тульской региональной организации Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России».