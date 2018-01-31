В тульских МРЭО установили камеры

Глава Тульской Госавтоинспекции Михаил Есаков подвел итоги 2017 года и рассказал о планах на 2018-й.

– В 2017 году произошло наименьшее количество ДТП за последние 14 лет. В субъектах проведено порядка полутора тысяч профилактических мероприятий. Но тем не менее у нас на 12% выросло число аварий с пьяными. Мы продолжим рейдовые мероприятия в 2018 году, это будет приоритетным направлением.

Михаил Есаков отметил, что количество ДТП на пешеходных переходах выросло на 24%. Сотрудники ГИБДД продолжат профилактическую работу в этом направлении.

– Вызывают опасения ДТП с пьяными пешеходами. Более 500 человек были доставлены в отделения, чтобы не допустить аварий.

Также выросло и количество дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними.

– 9 погибших из 11 детей находились в качестве пассажиров. Два ребёнка погибли, потому что были на руках у родителей, а не в удерживающих устройствах, — рассказал глава ГИБДД.

Около 1000 фотоматериалов о нарушении ПДД поступило в Госавтоинспекцию от жителей. Более 200 водителей привлечены к ответственности.

– Поэтому мы обращаемся за помощью к тулякам: с вами мы сможем сделать дороги более безопасными!

Предупреждены все дежурные подразделения, что при поступлении сигнала о ДТП (если два транспортных средства и без пострадавших), водители должны оформить европротокол сами. Личный состав сокращается, — отметил Есаков.

По статистике, каждое третье ДТП совершил пьяный водитель, каждое четвёртое — это наезд на пешехода. По словам главы ГИБДД, уголовная ответственность за повторное управление не пугает пьяных водителей.

Во всех подразделениях МРЭО в рамках борьбы с коррупцией установлены камеры видеонаблюдения.

– Мы записываем процесс сдачи экзаменов и при возникновении вопросов можем просмотреть запись, — рассказал Михаил Есаков.