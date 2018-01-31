В тульских МРЭО установили камеры
Процесс сдачи экзаменов теперь записывают на видео.
Глава Тульской Госавтоинспекции Михаил Есаков подвел итоги 2017 года и рассказал о планах на 2018-й.
– В 2017 году произошло наименьшее количество ДТП за последние 14 лет. В субъектах проведено порядка полутора тысяч профилактических мероприятий. Но тем не менее у нас на 12% выросло число аварий с пьяными. Мы продолжим рейдовые мероприятия в 2018 году, это будет приоритетным направлением.
Михаил Есаков отметил, что количество ДТП на пешеходных переходах выросло на 24%. Сотрудники ГИБДД продолжат профилактическую работу в этом направлении.
– Вызывают опасения ДТП с пьяными пешеходами. Более 500 человек были доставлены в отделения, чтобы не допустить аварий.
Также выросло и количество дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними.
– 9 погибших из 11 детей находились в качестве пассажиров. Два ребёнка погибли, потому что были на руках у родителей, а не в удерживающих устройствах, — рассказал глава ГИБДД.
Около 1000 фотоматериалов о нарушении ПДД поступило в Госавтоинспекцию от жителей. Более 200 водителей привлечены к ответственности.
– Поэтому мы обращаемся за помощью к тулякам: с вами мы сможем сделать дороги более безопасными!
Предупреждены все дежурные подразделения, что при поступлении сигнала о ДТП (если два транспортных средства и без пострадавших), водители должны оформить европротокол сами. Личный состав сокращается, — отметил Есаков.
По статистике, каждое третье ДТП совершил пьяный водитель, каждое четвёртое — это наезд на пешехода. По словам главы ГИБДД, уголовная ответственность за повторное управление не пугает пьяных водителей.
Во всех подразделениях МРЭО в рамках борьбы с коррупцией установлены камеры видеонаблюдения.
– Мы записываем процесс сдачи экзаменов и при возникновении вопросов можем просмотреть запись, — рассказал Михаил Есаков.
Как сотрудники ГИБДД будут работать после сокращений, начальник Госавтоинспекции пока не знает. Вероятнее всего, будет увеличено количество систем фото- и видеофиксации. По словам Есакова, год будет непростой.
– Штат сокращают, а впереди выборы президента и чемпионат мира по футболу. Новые камеры фото- и видеофиксации будут передвижные, потому что они позволяют сократить очаги аварийности.
Другие статьи по темам
Люди
Место
Прочее