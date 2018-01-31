В Туле осудят рецидивиста, напавшего на женщину-фармацевта

Заместитель прокурора Пролетарского района Тулы утвердил заключение по обвинению ранее судимого 35-летнего жителя областного центра в совершении разбоя.

По данным следствия, 13 ноября прошлого года, мужчина зашёл в аптеку, расположенную на улице Металлургов и, угрожая фармацевту металлическим баллонным ключом, потребовал деньги. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина отдала разбойнику выручку – 2900 рублей.

Этого преступнику показалось мало – он потащил сотрудницу аптеки в подсобное помещение где, по его мнению, должен был быть сейф. Услышав, что в помещение аптеки кто-то зашел, женщина позвала на помощь. Злоумышленник дважды ударил её ключом по голове и скрылся.

Обвиняемый находится под стражей, уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд для рассмотрения по существу. Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.