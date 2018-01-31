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Власти Тулы: «Отключения горячей воды и отопления в Петровском квартале не будет»

Власти Тулы: «Отключения горячей воды и отопления в Петровском квартале не будет»

Об этом сегодня Myslo сообщили в пресс-службе администрации Тулы.

Во вторник, 30 января, было проведено совещание с представителями ООО «Газпром межрегионгаз Тула», ООО «Энергоресурс» (поставляющей тепло в дома), а также управляющей компанией «Новый квартал» микрорайона по вопросу погашения задолженности за газ.

В пресс-службе подчеркивают, что долги УК перед поставщиком ресурса во многом обусловлены неплатежами населения жилых домов микрорайона.

Напомним, ранее ООО «Газпром межрегионгаз Тула» предупредило об ограничении подачи природного газа на котельную в связи с задолженностью управляющих компаний. 

По результатам совещания было решено, что управляющие компании до 1 февраля представят в ООО «Энергоресурс» графики погашения задолженности за поставленную тепловую энергию. Они же должны усилить претензионную работу с населением по вопросу погашения задолженности за поставленную тепловую энергию.
 
«По результатам проведенного совещания отключение горячего водоснабжения и отопления в жилых домах осуществлено не будет», – подчеркнули в пресс-службе администрации Тулы.
 

В управляющей компании Myslo сообщили:

Задолженность жителей Петровского квартала за отопление достигла 3 млн 280 тыс. рублей. Эту же сумму УК должна выплатить компании «Энергоресурс».

«Наши специалисты проводят работу по взысканию долгов, начиная с оповещения на домах и заканчивая исковыми заявлениями и сотрудничеством с судебными приставами. Мы действуем строго в рамках правового поля. И считаем, что угрозы по отключению услуги в данном случае неприемлемы – в соответствии с законодательством ресурсник не может прекратить подачу тепла, ведь наряду с задолжниками в домах живут те, кто оплачивает счета в полном объеме, и они не должны страдать от чужой безответственности», – подчеркнули в УК. 

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 16:22 +4
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