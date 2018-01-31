Рейд Myslo: В каких тульских супермаркетах цены ниже?

В выборку попали 22 позиции от самых известных производителей, которые можно найти в любом магазине.

В колонке слева — список продуктовых марок, взятых за образец. Если тот или иной бренд найти не удалось, то в выборке размещен сходный по ценовым и качественным показателям товар. Аналоги указаны в конце статьи, в примечании.

Скачать файл в PDF.

*Закупка производилась с 19 по 29 января.

Примечание

Аналоги, на которые были заменены некоторые продукты:

«Лента»: масло подсолнечное «Слобода», бумага туалетная Zewa — 6 шт., водка «Беленькая».

«Спар»: подсолнечное масло «Слобода».

«Дикси»: майонез «Ряба», подсолнечное масло «Слобода», водка «Зимняя дорога».

«Билла»: водка «Кедровая».

«Метро»: масло подсолнечное «Слобода».

«Ашан»: майонез «Ряба».