Рейд Myslo: В каких тульских супермаркетах цены ниже?
Корреспонденты сравнили цены на самые популярные продукты в тульских супермаркетах.
В выборку попали 22 позиции от самых известных производителей, которые можно найти в любом магазине.
В колонке слева — список продуктовых марок, взятых за образец. Если тот или иной бренд найти не удалось, то в выборке размещен сходный по ценовым и качественным показателям товар. Аналоги указаны в конце статьи, в примечании.
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*Закупка производилась с 19 по 29 января.
Аналоги, на которые были заменены некоторые продукты:
«Лента»: масло подсолнечное «Слобода», бумага туалетная Zewa — 6 шт., водка «Беленькая».
«Спар»: подсолнечное масло «Слобода».
«Дикси»: майонез «Ряба», подсолнечное масло «Слобода», водка «Зимняя дорога».
«Билла»: водка «Кедровая».
«Метро»: масло подсолнечное «Слобода».
«Ашан»: майонез «Ряба».
Если интересно, как изменились цены с прошлого года, смотрите наш прошлый репортаж здесь.