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Рейд Myslo: В каких тульских супермаркетах цены ниже?

Рейд Myslo: В каких тульских супермаркетах цены ниже?

Корреспонденты сравнили цены на самые популярные продукты в тульских супермаркетах.

В выборку попали 22 позиции от самых известных производителей, которые можно найти в любом магазине.

В колонке слева — список продуктовых марок, взятых за образец. Если тот или иной бренд найти не удалось, то в выборке размещен сходный по ценовым и качественным показателям товар. Аналоги указаны в конце статьи, в примечании.

 

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*Закупка производилась с 19 по 29 января.
Примечание

Аналоги, на которые были заменены некоторые продукты:

«Лента»: масло подсолнечное «Слобода», бумага туалетная Zewa — 6 шт., водка «Беленькая».

«Спар»: подсолнечное масло «Слобода».

«Дикси»: майонез «Ряба», подсолнечное масло «Слобода», водка «Зимняя дорога».

«Билла»: водка «Кедровая».

«Метро»: масло подсолнечное «Слобода».

«Ашан»: майонез «Ряба».

Если интересно, как изменились цены с прошлого года, смотрите наш прошлый репортаж здесь.

 

Автор: Оксана Грудинина, вчера, в 16:45 −1
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