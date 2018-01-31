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Арсеньевский мясокомбинат не будут закрывать

Арсеньевский мясокомбинат не будут закрывать

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с членами общественных советов – обсудить итоги работы советов и планы на будущее.

Встреча состоялась 31 января в музейно-выставочном комплексе кремля.

Алексей Дюмин напомнил, что в 2017 году в регионе были сформированы 56 общественных советов, в них вошли 750 человек. Активное участие в формировании общественных советов принимала Общественная палата Тульской области. На большой встрече с активистами, вошедшими в состав этих советов, в июне прошлого года были определены ключевые задачи советов – выявление проблемных вопросов, их обсуждение и выработка алгоритма решения, информирование жителей о принятых решениях.

Разговор сначала зашел о народном бюджете и туристической привлекательности. Два вопроса были о состоянии медицины в регионе.

Председатель Общественного совета Донского, директор Централизованной библиотечной системы Ирина Воронова поблагодарила губернатора за решение вопроса об установке банкомата в городе, который она поднимала на июньской встрече в 2017 году.  А затем рассказала, как члены общественного совета проверяли работу ФАПов в своем районе:

- Мы направили в региональный минздрав свои предложения по улучшению медобслуживания на селе. И получили положительный результат! Два фельдшерско-акушерских пункта были отремонтированы.

- Действительно, сводный отчет общественных советов, в который вошли результаты по мониторингу состояния ФАПов, строительства новых, организации работы действующих пунктов, был представлен на заседании правительства, передан в минздрав для проработки, - добавил губернатор. – Вами действительно проделана большая работа, все вопросы, которые вы поставили, сейчас или уже проработаны, или в процессе изучения.

По словам губернатора, работа по строительству новых ФАПов, в том числе модульным, будет продолжена. Алексей Дюмин признал, что есть серьезная кадровая проблема в региональной медицине. И часть кадров у нас оттягивает столица.

- Есть федеральная и региональная программы поддержки и привлечения специалистов в здравоохранение. Например, молодым специалистам предоставляют жилье. Мы сейчас рассматриваем варианты возобновления программы финансовой поддержки медработников, - обещал губернатор.

Председатель общественного совета при минздраве, председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Богомолова поблагодарила губернатора за реализацию проекта «Бережливая поликлиника» и рассказала о независимой оценке качества предоставления медицинских услуг.

- Под видом обычных пациентов члены совета проверяли работу больниц и поликлиник. Ни один главврач не знал об этих проверках. Мы обращали внимание и на отношение медработников к больным, и на работу регистратуры, инфоматов, на время ожидания у кабинета врача. Проверяли и районные учреждения, и областные, и детские, и медучреждения для взрослых. После проверок встречались с руководителями учреждений. Многие замечания исправляли на месте. Другие замечания и пожелания направили в министерство здравоохранения региона.

По словам Татьяны Богомоловой, на этот год общественный совет при минздраве продолжит такие проверки, в том числе и в отдаленных районах. 

Алексей Дюмин подчеркнул, что проект «Бережливая поликлиника» в первую очередь направлен на улучшение качества медицинских услуг. 

- Мы будем развивать проект и дальше на территории региона, - сказал губернатор. И вспомнил, как сам, будучи ребенком, ходил в детскую поликлинику, где в одном помещении были и больные, и здоровые дети. - «Бережливая поликлиника» создает комфортные условия и для пациентов, и для медперсонала. Это и сокращение времени ожидания в очереди, и разделение потоков больных и здоровых пациентов. Проект предусматривает ещё ремонт учреждения, приобретение техники.

Александр Демидов, зам. председателя общественного совета Заокского, поднял проблемный для района вопрос:

- Население района всего около 20 тысяч человек, но в дачный период, с апреля по ноябрь, оно увеличивается в десятки раз. 172 садовых и дачных кооперативов зарегистрировано в нашем районе! Это очень серьезная нагрузка на здравоохранение района, полицию, МЧС. И это никак не учитывается в бюджетном планировании. Наверное, надо пересмотреть бюджетные отношения с Московским регионом.

Губернатор согласился, что есть такая проблема.

- Я разделяю Ваше беспокойство. У нас несколько районов, где есть дачники-москвичи – Алексинский, Заокский, Ясногорский районы. Конечно, это и нагрузка на медиков, и экологическую составляющую надо учитывать. У нас есть соглашение с Московской областью, у нас хорошие отношения и с Собяниным, и с Воробьевым. Надо изучить опыт европейских стран, где есть такие сезонные миграции населения между регионами. Думаю, к летнему сезону найдем решение.

Председатель Общественного совета Арсеньевского района Алексей Куликов сообщил о проблемной ситуации на ОАО «Арсеньевский мясокомбинат». Из-за банкротства градообразующего предприятия работникам вручены уведомления о предстоящем сокращении. 

Алексей Дюмин ответил, что знает об этой проблеме, что вопрос находится на контроле заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства области Дмитрия Миляева. 

По словам губернатора, несмотря на то, что комбинат находится в частной собственности, ведутся переговоры с потенциальным инвестором. На базе прежнего предприятия в дальнейшем планируется продолжить производственную деятельность, и большая часть работников будет трудоустроена. 

В завершение губернатор поблагодарил членов общественных советов за конструктивный диалог:  

- Мне важно мнение каждого из вас!

Автор: Татьяна Алексеева, вчера, в 23:58 0
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