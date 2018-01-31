Алексей Дюмин: Я за Тульскую область глотки грызу

Встреча состоялась в музейно-выставочном комплексе Кремля. Губернатор напомнил, что в прошлом году при органах власти и в муниципалитетах сформировано 56 общественных советов. На большой встрече с активистами, вошедшими в состав этих советов, были сформулированы цели и основные принципы работы общественников и объяснил, почему эта новая встреча состоялась через 8 месяцев

– Встреча должна была состояться раньше, но мой рабочий график, в том числе и по федеральной повестке, напряженный. Поездки связаны с привлечением и поиском инвесторов, решением вопросов по привлечению федерального финансирования. Потому что не каждое письмо, подписанное губернатором, доходит до адресата на федеральном уровне. Приходится подключаться в ручном режиме, чтобы в кабинетах федеральных министров отстаивать интересы региона. У нас среди 85 субъектов федерации идет соцсоревнование. И если вовремя не сориентируешься, другой регион обойдет. Я за Тульскую область глотки грызу.

Губернатор отметил, что работа членов общественных советов очень важна и ценна, несмотря на то, что она не оплачивается. Главное в работе общественников – они доводят до руководства региона и правительства проблемы, которые есть на местах, но которые, может быть, пропускает или не замечает власть.

Председатель Общественного совета города Донского Ирина Воронова от имени жителей поблагодарила губернатора за программу «Народный бюджет» и рассказала, как общественники Донского участвуют в приемке объектов по этой программе:

– В прошлом году мы опробовали новую форму взаимодействия с властью – выездные заседания совместно с представителями администрации и СМИ. Мы выслушиваем проблемы жителей, только уже на месте, где можно посмотреть на проблему и что-то сразу решить. Так, например, мы вместе с главой администрации Донского Русланом Бутовым посещали проблемные места в сфере ЖКХ, проверили, как идет восстановление Северо-Задонского водоканала, это наша самая больная точка нашего города.

Губернатор поблагодарил общественников за то, что они помогают власти выявить проблемные места:

– Не все главы муниципалитетов прорабатывают сложные проблемные вопросы в зоне своей компетенции. Например, не вовремя включаются в программу «Народный бюджет», некачественно прорабатывают проектно-сметную документацию проектов для получения софинансирования из регионального бюджета. Поддерживаю ваши выезды, их надо продолжать. Ваша совместная работа с главой администрации – хороший опыт. Вы, общественники, как дятлы на дереве – стучите в головы глав администраций, сообщаете о проблемах. А если вас не слышат – доводите информацию до правительства через Общественную палату региона.

Что касается программы «Народный бюджет», то, по словам губернатора, 70% жителей региона ее активно поддерживают.

Наш успешный опыт в ее реализации подхватили другие регионы. Но в Тульской области есть люди, которые не понимают ценности этой программы. И задача членов общественных советов – доносить до людей, как работает программа, какие результаты уже достигнуты.

– Жителям нужно объяснять, что это выгодное и полезное дело. Можно сменить губернатора, заменить хоть всё правительство, но если не будет соучастия граждан, не будет и результата, – пояснил Алексей Дюмин.

Председатель общественного совета при комитете по туризму Елена Симонова рассказала об участии в обсуждении проектов «Тульская набережная», «Карта гостя», а также упомянула разработку брендов малых городов региона.

По словам губернатора, туристическая привлекательность региона имеет еще одну важную сторону. Помимо привлечения туристов, создания туристической инфраструктуры и развития малого и среднего бизнеса в сфере туризма.

– Когда в регион заходит инвестор, помимо понятной инфраструктуры для развития своего производства он интересуется историей того места, где планирует строить свой проект. Инвесторам не все равно, куда вкладываться. Конечно, они считают прибыль и смотрят на наличие квалифицированных рабочих рук, но им еще очень важно, чтобы место было знаменитым, чтобы это был бренд мирового уровня. И тут главное – не сидеть, сложа руки. Наш туристический потенциал до конца еще не раскрыт.