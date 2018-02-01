Сергей Костенко решил голосовать на участке имени Высоцкого

В Тульской области более 70 человек подали заявления о голосовании по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации.

31 января стартовал Порядок подачи заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации.

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг с утра начали прием заявлений от избирателей, желающих проголосовать по месту нахождения в день выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

По словам заместителя директора ГБУ «МФЦ» по Тульской области Татьяны Бондаренко, в Тульской области за этот день заявления через МФЦ подали более 70 человек, среди которых жители Саратова, Удмуртии, Сургута, Москвы и других городов, которые находятся в Туле в том числе по служебной надобности и планируют оставаться здесь до дня голосования.

Председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко стал первым избирателем, заполнившим заявление через территориальную избирательную комиссию Советского районаТулы. В день голосования он планирует побывать на именном участке «Высоцкий», где и намерен проголосовать.

С 31 января по 12 марта заявления принимают все 29 территориальных избирательных комиссии (ТИК) области, а также МФЦ региона.

График работы ТИК изменен:

с 31 января по 12 марта в рабочие дни - с 16.30 до 20.30

в выходные и праздничные дни - с 10.00 до 14.00

12 марта с 14.00 до 21.00.