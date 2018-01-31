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В Бородинском выступили юные фанаты спорта
Фото предоставлено участниками соревнований

В Бородинском выступили юные фанаты спорта

В соревнованиях приняли участие около 150 каратистов из разных районов региона.

В посёлке Бородинский Киреевского района прошёл турнир по каратэ (WKU) «Юный фанат спорта». Соревнования были посвящены 75-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

На турнир приехали почти 150 спортсменов из разных районов Тулы и области.  Соревнования проходили в двух разделах: кумитэ (свободные поединки) и тамэсивари (соревнования на силу удара). 

Первые места в своих категориях заняли следующие спортсмены: Кирилл Щербавичус, Владислав Сиротин, Егор Натаров, Валерий Костюшко, Глеб Красутский, Глеб Филиппович, Тимофей Молчанов, Илья Лапкин, Егор Гальчук, Владислав Свирин, Иван Губарев, Василий Воеводин.

«Серебро» взяли Вадим Копылов, Кирилл Шишиморов, Анастасия Губарева, Илья Соустов, Даниил Маликов и Дмитрий Давыдов. Третьими стали Алексей Косарев, Максим Фильков, Алексей Яковенко, Дарья Шевченко и Дарья Давыдова.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 18:29 +7
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