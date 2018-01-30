Фото пресс-службы администрации Тулы.

Специалисты АО «Спецавтохозяйство» расчищали и обрабатывали дороги и тротуары противогололедными материалами, а также вывозили снег.

В ночь на 30 января тульские улицы убирали 107 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Специалисты АО «Спецавтохозяйство» расчищали и обрабатывали дороги и тротуары противогололедными материалами, а также вывозили снег.

Предприятие переведено на усиленный режим работы. В уборке задействовано шесть колонн комбинированных дорожных машин по семь единиц в каждой.

Сформировано восемь бригад, задействованных в уборке и вывозе снега по следующим адресам: пр. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Менделеевская, ул. Союзная, ул. Ф. Энгельса, ул. Советская и др.

Каждая бригада состоит из трех самосвалов, грейдера, лапового и фронтального снегопогрузчиков и четырех специалистов коммунального предприятия. Помимо этого осуществляется сбор и вывоз снега с мостов и путепроводов. Механизированную уборку тротуаров производит 35 единиц техники.

Особое внимание уделяется расчистке от снега тротуаров, остановочных площадок, пешеходных переходов и городских территорий, расположенных вблизи социальных объектов.

Качество и объем работ по уборке ежедневно отслеживают специалисты главных управлений по территориальным округам администрации Тулы.