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В ночь на 30 января тульские улицы убирали 107 единиц техники
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В ночь на 30 января тульские улицы убирали 107 единиц техники

Специалисты АО «Спецавтохозяйство» расчищали и обрабатывали дороги и тротуары противогололедными материалами, а также вывозили снег.

В ночь на 30 января тульские улицы убирали 107 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Специалисты АО «Спецавтохозяйство» расчищали и обрабатывали дороги и тротуары противогололедными материалами, а также вывозили снег.

Предприятие переведено на усиленный режим работы. В уборке задействовано шесть колонн комбинированных дорожных машин по семь единиц в каждой.

Сформировано восемь бригад, задействованных в уборке и вывозе снега по следующим адресам: пр. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Менделеевская, ул. Союзная, ул. Ф. Энгельса, ул. Советская и др.

Каждая бригада состоит из трех самосвалов, грейдера, лапового и фронтального снегопогрузчиков и четырех специалистов коммунального предприятия. Помимо этого осуществляется сбор и вывоз снега с мостов и путепроводов. Механизированную уборку тротуаров производит 35 единиц техники.

Особое внимание уделяется расчистке от снега тротуаров, остановочных площадок, пешеходных переходов и городских территорий, расположенных вблизи социальных объектов.

Качество и объем работ по уборке ежедневно отслеживают специалисты главных управлений по территориальным округам администрации Тулы.

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В ночь на 30 января тульские улицы убирали 107 единиц техники, Фото: 1
В ночь на 30 января тульские улицы убирали 107 единиц техники, Фото: 2
В ночь на 30 января тульские улицы убирали 107 единиц техники, Фото: 3
В ночь на 30 января тульские улицы убирали 107 единиц техники, Фото: 4
В ночь на 30 января тульские улицы убирали 107 единиц техники, Фото: 5
В ночь на 30 января тульские улицы убирали 107 единиц техники, Фото: 6
В ночь на 30 января тульские улицы убирали 107 единиц техники, Фото: 7
В ночь на 30 января тульские улицы убирали 107 единиц техники, Фото: 8
В ночь на 30 января тульские улицы убирали 107 единиц техники, Фото: 9
В ночь на 30 января тульские улицы убирали 107 единиц техники, Фото: 10
В ночь на 30 января тульские улицы убирали 107 единиц техники, Фото: 11
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:43 +1
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