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Туляки смогут провериться на рак бесплатно и без записи

Туляки смогут провериться на рак бесплатно и без записи

3 февраля в Тульском областном онкодиспансере пройдет акция в рамках Всемирного дня борьбы против рака.

Жители Тульской области 3 февраля 2018 года без предварительной записи смогут посетить поликлинику ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» (Тула, ул. Плеханова, 201-а, телефоны: (4872) 48-62-81, 33-81-41), пройти обследование и получить консультации врачей, направленные на раннее выявление и профилактику рака молочной железы.

Также 3 февраля 2018 года в ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» будет работать горячая линия. Позвонив с 9.00 до 13.00 по телефону (4872) 40-85-29, все желающие смогут задать интересующие вопросы врачам-онкологам.

 

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного союза против рака 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака под девизом: «Мы можем. Я могу», а 15 февраля — Международный день борьбы с детским раком. Ежегодно эти даты призваны привлечь внимание жителей планеты к проблеме онкологической заболеваемости и информировать население о необходимости профилактики онкозаболеваний, проведении своевременных обследований для выявления и лечения болезни на ранних стадиях.

За последние десять лет заболеваемость раком выросла на 33%.

В России различными видами рака болеют около 3 млн человек, причем их количество за минувшее десятилетие выросло на 18% и каждый год увеличивается примерно на 500 тысяч.

Ежегодно в Тульской области регистрируется около 6 тысяч вновь выявленных случаев заболевания. В 2016 году показатель заболеваемости по Тульской области составил 455 на 100 тыс. населения. В общей структуре смертности онкозаболевания занимают второе место после болезней системы кровообращения.

Среди основных причин, формирующих заболеваемость раком, лидирующую позицию занимает неправильное питание (до 35%). Так, избыточный вес и ожирение увеличивают риск развития онкозаболеваний. На втором месте находится курение (до 32%).

Доказана важная роль в развитии онкозаболеваний таких поведенческих факторов риска, как недосыпание, увлечение загаром, недостаточное употребление в пищу овощей и фруктов, низкая физическая активность и злоупотребление алкоголем.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:00 +2
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