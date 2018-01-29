Тульские дороги чистят от снега круглосуточно

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Об этом рассказали в городской администрации.

В ночь с 28 на 29 января тульские дороги от снега чистили 65 единиц спецтехники: КДМ, тракторы, снегопогрузчики, самосвалы и др. Было задействовано 32 специалиста «Спецавтохозяйства». Они обрабатывали реагентом дороги, тротуары, остановочные павильоны.

Как отметили в пресс-службе администрации Тулы, уборка города ведется в круглосуточном режиме.