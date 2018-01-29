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Тульские дороги чистят от снега круглосуточно
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульские дороги чистят от снега круглосуточно

Об этом рассказали в городской администрации.

В ночь с 28 на 29 января тульские дороги от снега чистили 65 единиц спецтехники: КДМ, тракторы, снегопогрузчики, самосвалы и др. Было задействовано 32 специалиста «Спецавтохозяйства». Они обрабатывали реагентом дороги, тротуары, остановочные павильоны.

Как отметили в пресс-службе администрации Тулы, уборка города ведется в круглосуточном режиме.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:11 −4
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