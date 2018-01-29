Тульский тяжелоатлет установил три рекорда на Всероссийском турнире

Фото Федерации тяжелой атлетики Тульской области.

В Чехове прошел Всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера России Михаила Окунева на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова.

Туляк Владимир Козырев выступил в возрастной группе юношей до 16 лет и весовой категории до 69 кг.

Наш спортсмен установил три рекорда турнира!

В первом упражнении «Рывок» — 93 кг, во втором упражнении «Толчок» — 117 кг и в сумме двоеборья — 210 кг. Такой результат позволил уверенно обойти ближайших соперников и завоевать первое место. Как сообщает Федерация тяжелой атлетики Тульской области, также Владимир выполнил норматив кандидат в мастера спорта.