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Тульский тяжелоатлет установил три рекорда на Всероссийском турнире
Фото Федерации тяжелой атлетики Тульской области.

Тульский тяжелоатлет установил три рекорда на Всероссийском турнире

Поздравляем Владимира Козырева!

В Чехове прошел Всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера России Михаила Окунева на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова.

Туляк Владимир Козырев выступил в возрастной группе юношей до 16 лет и весовой категории до 69 кг.

Наш спортсмен установил три рекорда турнира!

В первом упражнении «Рывок» — 93 кг, во втором упражнении «Толчок» — 117 кг и в сумме двоеборья — 210 кг. Такой результат позволил уверенно обойти ближайших соперников и завоевать первое место. Как сообщает Федерация тяжелой атлетики Тульской области, также Владимир выполнил норматив кандидат в мастера спорта.

Владимир Козырев — спортсмен СШ «Восток». Подготовили тяжелоатлета тренеры Козырев С. Е., Федотов С. Ю., Губарев Ю. А.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:39 +2
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