Тульский тяжелоатлет установил три рекорда на Всероссийском турнире
Поздравляем Владимира Козырева!
В Чехове прошел Всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера России Михаила Окунева на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова.
Туляк Владимир Козырев выступил в возрастной группе юношей до 16 лет и весовой категории до 69 кг.
Наш спортсмен установил три рекорда турнира!
В первом упражнении «Рывок» — 93 кг, во втором упражнении «Толчок» — 117 кг и в сумме двоеборья — 210 кг. Такой результат позволил уверенно обойти ближайших соперников и завоевать первое место. Как сообщает Федерация тяжелой атлетики Тульской области, также Владимир выполнил норматив кандидат в мастера спорта.
Владимир Козырев — спортсмен СШ «Восток». Подготовили тяжелоатлета тренеры