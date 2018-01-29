Белоусовский парк приглашает туляков на массовую пробежку

Фото: vk.com/parkruntula

В субботу в 9.00 начнется массовый оздоровительный забег для всех желающих. Старт – от площадки у здания администрации. С 11.00 будет работать интерактивный театр-музей «Дом сказки». Туляков ждёт интерактивная развлекательная программа, кукольный театр, детское караоке и мастер-класс по изготовлению календариков.

В 12.00 согреться и взбодриться помогут занятия фитнесом у центральной эстрады. В 13.00 состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе под руководством опытного инструктора. Сбор участников – у пункта проката спортивного инвентаря на большом кругу.

В воскресенье, 4 февраля, в 11.00 в детском городке парка состоится развлекательная программа интерактивного театра-музея «Дом сказки», а в полдень пройдёт музыкальная разминка для всех желающих. С 15.00 на фонтанной площади начнет работать танцевальная площадка «Кому за…», а в 17.00 начнётся танцевальный мастер-класс.