новости
новости
Регистрация
Белоусовский парк приглашает туляков на массовую пробежку
Фото: vk.com/parkruntula

Белоусовский парк приглашает туляков на массовую пробежку

В ближайшие выходные в тульском ЦПКиО пройдут мероприятия проекта «Зима по-тульски».

В субботу в 9.00 начнется массовый оздоровительный забег для всех желающих. Старт – от площадки у здания администрации. С 11.00 будет работать интерактивный театр-музей «Дом сказки». Туляков ждёт интерактивная развлекательная программа, кукольный театр, детское караоке и мастер-класс по изготовлению календариков.

В 12.00 согреться и взбодриться помогут занятия ??фитнесом у центральной эстрады. В 13.00 состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе под руководством опытного инструктора. Сбор участников – у пункта проката спортивного инвентаря на большом кругу.

В воскресенье, 4 февраля, в 11.00 в детском городке парка состоится развлекательная программа интерактивного театра-музея «Дом сказки», а в полдень пройдёт музыкальная разминка для всех желающих. С 15.00 на фонтанной площади начнет работать танцевальная площадка «Кому за…», а в 17.00 начнётся танцевальный мастер-класс. 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:47 +2
Другие статьи по темам
Событие
проект Зима по-тульскиЦПКиО имени БелоусоваЦентральный паркразвлекательная программавыходные в Туле
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Заокском районе экс-сотрудница почты подозревается в хищении 110 тысяч рублей
В Заокском районе экс-сотрудница почты подозревается в хищении 110 тысяч рублей
Ночью улицы Тулы будут убирать 26 человек
Ночью улицы Тулы будут убирать 26 человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.