В тройном ДТП на трассе М-2 пострадали два ребенка

Фото УГИБДД по Тульской области.

26 января в 10.45 на 170-м километре автодороги М-2 «Крым» 36-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено Симбол», по предварительной информации, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в автопоезд МАН с полуприцепом Wanhool. После этого легковушка зацепила попутный «Хёндэ HD 72».

В результате ДТП пострадали водитель «Рено» и двое несовершеннолетних пассажиров этого же авто. 8-летней и 13-летней девочкам оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

В момент ДТП обе несовершеннолетние пассажирки были пристегнуты ремнями безопасности.