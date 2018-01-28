Этой ночью дороги Тулы будут расчищать 65 единиц спецтехники

Фото из архива Myslo.

Коммунальщики вышли на борьбу со снегопадом.

В ночь с 28 на 29 января для расчистки улиц Тулы будет задействовано 65 единиц спецтехники: КДМ, тракторы, снегопогрузчики, самосвалы и др.

Всю ночь они будут вывозить снег, очищать и обрабатывать реагентом дороги, тротуары и остановочные павильоны.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, коммунальные службы готовы к работам в условиях снегопада.

К работам также привлечено 32 специалиста АО «Спецавтохозяйство».

2 бригады будут вывозить снег с ул. Демидовской и Восточного обвода.