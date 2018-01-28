новости
новости
Регистрация
Где 29 января в Туле не будет электричества
Фото ysia.ru.

Где 29 января в Туле не будет электричества

Плановые отключения энергоресурса связаны с ремонтными работами.

29 января в областной столице специалисты ОА «Тулагорэлектросети» будут вести плановые ремонтные работы. В связи с этим ряд домов в Туле останется без электричества:

  • ул. Гоголевская, 82, 84 86-а;
  • ул. Бундурина, 34;
  • ул. Ф. Энгельса, 40;
  • ул. Литейная, 119−133;
  • ул. Дульная, 2−68, 1−51;
  • ул. Арсенальная, 195−207, 144−148;
  • ул. Курская, 20-в, 22-б;
  • ул. Октябрьская, 254−284, 269−297;
  • ул. Оборонная, 49, 53;
  • ул. Тимирязева, 6−14, 7−11-а;
  • ул. Староникитская, 48−68, 57−73;
  • ул. Колетвинова, 19-а;
  • ул. Л. Толстого, 18, 20, 25, 27;
  • ул. Кабакова, 53-а, 56−78, 59, 63;
  • ул. Полюсная, 9−19, 26−32, 4-а, 4, 6;
  • 9-й пр-зд, 8−40, 37−53;
  • ул. Воздухофлотская, 48−54;
  • 10-й пр-зд, 39;
  • 11-й пр-зд, 10−39;
  • 12-й пр-зд, 9−19, 2−22;

п. Михалково:

  • пер. Калужский, 2−24, 3−15;
  • ул. Яснополянская, 1, 2, 2-а;
  • ул. Калужская, 1−15;
  • пер. Калужский, 1−15;

п. Косая Гора:

  • Орловское ш., 66−82;
  • ул. Чкалова, 44−54, 47−63;
  • ул. Малиновая Засека, 37;
  • ул. Марата, 36−44, 37−51;
  • пер. Дачный, 1−12;
  • Орловское ш., 87-а, 89, 91, 93, 95, 97-а, 99-а, 101-а, 117;

п. Северный:

  • ул. Центральная, 1−11;
  • ул. Матросова, 2−30;
  • ул. Челюскинцев, 2−11;
  • ул. Лазо, 20;
  • ул. Набережная, 1−14;
  • ул. Кирова, 1−25, 2−18.
Автор: Юлия Гришина, вчера, в 21:31 +2
Другие статьи по темам
Событие
Отключение электричестваремонтные работыАО Тулагорэлектросети
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Этой ночью дороги Тулы будут расчищать 65 единиц спецтехники
Этой ночью дороги Тулы будут расчищать 65 единиц спецтехники
Волейболистки «Тулицы» уверенно обыграли команду «ЮЗГУ-Атом»
Волейболистки «Тулицы» уверенно обыграли команду «ЮЗГУ-Атом»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.