Где 29 января в Туле не будет электричества

Фото ysia.ru.

29 января в областной столице специалисты ОА «Тулагорэлектросети» будут вести плановые ремонтные работы. В связи с этим ряд домов в Туле останется без электричества:

ул. Гоголевская, 82, 84 86-а;

ул. Бундурина, 34;

ул. Ф. Энгельса, 40;

ул. Литейная, 119−133;

ул. Дульная, 2−68, 1−51;

ул. Арсенальная, 195−207, 144−148;

ул. Курская, 20-в, 22-б;

ул. Октябрьская, 254−284, 269−297;

ул. Оборонная, 49, 53;

ул. Тимирязева, 6−14, 7−11-а;

ул. Староникитская, 48−68, 57−73;

ул. Колетвинова, 19-а;

ул. Л. Толстого, 18, 20, 25, 27;

ул. Кабакова, 53-а, 56−78, 59, 63;

ул. Полюсная, 9−19, 26−32, 4-а, 4, 6;

9-й пр-зд, 8−40, 37−53;

ул. Воздухофлотская, 48−54;

10-й пр-зд, 39;

11-й пр-зд, 10−39;

12-й пр-зд, 9−19, 2−22;

п. Михалково:

пер. Калужский, 2−24, 3−15;

ул. Яснополянская, 1, 2, 2-а;

ул. Калужская, 1−15;

пер. Калужский, 1−15;

п. Косая Гора:

Орловское ш., 66−82;

ул. Чкалова, 44−54, 47−63;

ул. Малиновая Засека, 37;

ул. Марата, 36−44, 37−51;

пер. Дачный, 1−12;

Орловское ш., 87-а, 89, 91, 93, 95, 97-а, 99-а, 101-а, 117;

п. Северный: