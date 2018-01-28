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Где 29 января в Туле не будет электричества
Плановые отключения энергоресурса связаны с ремонтными работами.
29 января в областной столице специалисты ОА «Тулагорэлектросети» будут вести плановые ремонтные работы. В связи с этим ряд домов в Туле останется без электричества:
- ул. Гоголевская, 82, 84 86-а;
- ул. Бундурина, 34;
- ул. Ф. Энгельса, 40;
- ул. Литейная, 119−133;
- ул. Дульная, 2−68, 1−51;
- ул. Арсенальная, 195−207, 144−148;
- ул. Курская, 20-в, 22-б;
- ул. Октябрьская, 254−284, 269−297;
- ул. Оборонная, 49, 53;
- ул. Тимирязева, 6−14, 7−11-а;
- ул. Староникитская, 48−68, 57−73;
- ул. Колетвинова, 19-а;
- ул. Л. Толстого, 18, 20, 25, 27;
- ул. Кабакова, 53-а, 56−78, 59, 63;
- ул. Полюсная, 9−19, 26−32, 4-а, 4, 6;
- 9-й пр-зд, 8−40, 37−53;
- ул. Воздухофлотская, 48−54;
- 10-й пр-зд, 39;
- 11-й пр-зд, 10−39;
- 12-й пр-зд, 9−19, 2−22;
п. Михалково:
- пер. Калужский, 2−24, 3−15;
- ул. Яснополянская, 1, 2, 2-а;
- ул. Калужская, 1−15;
- пер. Калужский, 1−15;
п. Косая Гора:
- Орловское ш., 66−82;
- ул. Чкалова, 44−54, 47−63;
- ул. Малиновая Засека, 37;
- ул. Марата, 36−44, 37−51;
- пер. Дачный, 1−12;
- Орловское ш., 87-а, 89, 91, 93, 95, 97-а, 99-а, 101-а, 117;
п. Северный:
- ул. Центральная, 1−11;
- ул. Матросова, 2−30;
- ул. Челюскинцев, 2−11;
- ул. Лазо, 20;
- ул. Набережная, 1−14;
- ул. Кирова, 1−25, 2−18.
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