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В Туле прошла выставка собак
Фоторепортаж Дмитрия Дзюбина.

В Туле прошла выставка собак

В конкурсе за звание лучших боролись четвероногие представители более 100 пород.

28 января в Туле прошла Всероссийская выставка собак. В Центр культуры и досуга съехались заводчики собак со своими четвероногими питомцами из Ростовской, Владимирской, Калужской, Брянской, Орловской, Московской, Курской, Воронежской, Тверской и Тульской областей, а также из Москвы и Минвод.

Всего в соревнованиях приняли участие представители почти 100 пород. 

 

Организатор турнира президент тульского кинологического центра «Скиф» Олеся Девятиярова рассказала, что цель выставки - популяризация различных пород и развитие кинологии. К участию допускались лишь участники с наличием родословного паспорта.

Международная команда судей оценивала экстерьер и движения четвероногих участников и их соответствие породе.  

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В Туле прошла Всероссийская выставка собак, Фото: 39
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В Туле прошла Всероссийская выставка собак, Фото: 41
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В Туле прошла Всероссийская выставка собак, Фото: 44
В Туле прошла Всероссийская выставка собак, Фото: 45
В Туле прошла Всероссийская выставка собак, Фото: 46
В Туле прошла Всероссийская выставка собак, Фото: 47
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Автор: Юлия Гришина, вчера, в 22:45 +5
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