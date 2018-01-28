В Туле прошла выставка собак

Фоторепортаж Дмитрия Дзюбина.

В конкурсе за звание лучших боролись четвероногие представители более 100 пород.

28 января в Туле прошла Всероссийская выставка собак. В Центр культуры и досуга съехались заводчики собак со своими четвероногими питомцами из Ростовской, Владимирской, Калужской, Брянской, Орловской, Московской, Курской, Воронежской, Тверской и Тульской областей, а также из Москвы и Минвод.

Всего в соревнованиях приняли участие представители почти 100 пород.

Организатор турнира президент тульского кинологического центра «Скиф» Олеся Девятиярова рассказала, что цель выставки - популяризация различных пород и развитие кинологии. К участию допускались лишь участники с наличием родословного паспорта.

Международная команда судей оценивала экстерьер и движения четвероногих участников и их соответствие породе.