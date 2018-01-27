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В Заокском районе сгорел жилой дом
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Заокском районе сгорел жилой дом

С огнём боролись два пожарных расчёта.

В 3.55 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома в деревне Темьянь Заокского района. На место были направлены два пожарных расчета.

Открытое горение было ликвидировано в 4.05. Пострадавших нет. В результате пожара деревянный дом размером 7х6 метров выгорел изнутри, сгорела и обрушилась кровля.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:10 +1
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