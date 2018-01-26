В субботу за порядком в Туле следит Владислав Галкин

По всем возникающим вопросам жители могут обращаться в ЕДДС.

В субботу, 27 января, дежурным по городу назначен первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин.

В воскресенье за порядком в областном центре проследит заместитель начальника по благоустройству главного управления администрации по Советскому территориальному округу Александр Коновалов.