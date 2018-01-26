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В субботу за порядком в Туле следит Владислав Галкин

В субботу за порядком в Туле следит Владислав Галкин

По всем возникающим вопросам жители могут обращаться в ЕДДС.

В субботу, 27 января, дежурным по городу назначен первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин.

В воскресенье за порядком в областном центре проследит заместитель начальника по благоустройству главного управления администрации по Советскому территориальному округу Александр Коновалов.

По всем вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:48 +1
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