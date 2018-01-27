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В отношении тулячки, отказавшейся обеспечивать дочерей, возбуждено уголовное дело

В отношении тулячки, отказавшейся обеспечивать дочерей, возбуждено уголовное дело

Женщина задолжала более 800 тысяч рублей алиментов. Ранее ей было назначено административное наказание.

Суд обязал жительницу Тулы ежемесячно выплачивать треть своих доходов на содержание двоих дочерей. Однако, как сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП, исполнять обязательства  горе-мать не спешила.

За уклонение от уплаты алиментов она была осуждена по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП – суд назначил ей 80 часов обязательных работ. После отбытия наказания ситуация не изменилась – женщина официально не трудоустраивалась, в Центр занятости населения не обращалась, об уважительных причинах неуплаты алиментов не сообщала. Сумма долга превысила 800 тысяч рублей.

По итогам рассмотрения рапорта судебного пристава-исполнителя в отношении тулячки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. Женщине грозит лишение свободы на срок до одного года.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 18:36 +2
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