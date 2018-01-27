Зенитовцы Дзюба и Новосельцев готовятся к переходу в тульский «Арсенал»

Уже известно, что футболисты не полетят в Турцию на сборы «Зенита-2».

Форвард «Зенита» Артём Дзюба и защитник Иван Новосельцев могут в ближайшие дни стать игроками тульской команды.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», оба игрока не летят на учебно-тренировочный сбор «Зенита-2», а переговоры между клубами близки к завершению.

По предварительным данным, Дзюба и Новосельцев будут играть в составе канониров на условиях аренды, без права выкупа.

Напомним, накануне «Арсенал» арендовал ещё одного петербуржца – вратаря Игоря Обухова.