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В Туле увеличен штраф за сброс мусора в неустановленных местах

В Туле увеличен штраф за сброс мусора в неустановленных местах

Это одна из мер борьбы со стихийными свалками на территории города.

Специалисты городского управления по административно-техническому надзору вместе с полицейскими организовали дежурства рядом со стихийными свалками Центрального района – на улицах Станиславского, Циолковского и Горняцкой.

Цель рейдов – выявление и пресечение несанкционированного сброса мусора гражданами. В результате на одного из местных жителей был составлен протокол об административном правонарушении. Подобные рейды по местам образования несанкционированных свалок будут проводиться систематически.

Напомним, 25 января состоялось заседание Тульской областной Думы, на котором были утверждены изменения регионального Закона «Об административных правонарушениях в Тульской области», предложенные городскими депутатами. Суть изменений состоит в повышении минимального размера штрафа, налагаемого на физических лиц, за данное правонарушение с 2500 до 4500 рублей.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 18:30 +5
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