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Погода в Туле на выходные: лёгкий мороз, снег и облачность
Фото из архива MySlo

Погода в Туле на выходные: лёгкий мороз, снег и облачность

Синоптики прогнозируют умеренный ветер, давление в норме.

В субботу и воскресенье погода обещает быть стабильной. Днём лёгкие морозы – до -7 градусов, по ночам похолодание до -11.

Ожидается облачность, местами с прояснениями. Возможен кратковременный снег (по данным сайта Метеоинфо – до 2 мм).

Ветер южный, умеренный, до пяти метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы – 755-760 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:16 +7
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