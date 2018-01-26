Погода в Туле на выходные: лёгкий мороз, снег и облачность

Фото из архива MySlo

В субботу и воскресенье погода обещает быть стабильной. Днём лёгкие морозы – до -7 градусов, по ночам похолодание до -11.

Ожидается облачность, местами с прояснениями. Возможен кратковременный снег (по данным сайта Метеоинфо – до 2 мм).

Ветер южный, умеренный, до пяти метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы – 755-760 мм рт. ст.