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На улице Октябрьской Daewoo врезалась в трамвай
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На улице Октябрьской Daewoo врезалась в трамвай

В аварии пострадал водитель и пассажирка легковушки.

В субботу, 27 января, в 8.05, на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Октябрьской.

Там столкнулись Daewoo Gentra и трамвай. По словам очевидцев, легковушка неудачно «догнала» вагон, стоявший на перекрёстке. К месту происшествия были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и медики.

По предварительной информации, при столкновении пострадали водитель и пассажирка автомобиля – их доставили в больницу. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:07 +4
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Место
Тулаулица Октябрьская

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