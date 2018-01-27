На улице Октябрьской Daewoo врезалась в трамвай

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В субботу, 27 января, в 8.05, на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Октябрьской.

Там столкнулись Daewoo Gentra и трамвай. По словам очевидцев, легковушка неудачно «догнала» вагон, стоявший на перекрёстке. К месту происшествия были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и медики.

По предварительной информации, при столкновении пострадали водитель и пассажирка автомобиля – их доставили в больницу. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники.