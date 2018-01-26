Работники патронного завода пожаловались Алексею Дюмину на сокращения

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Напомним, что согласно договорённостям, достигнутым Алексеем Дюминым и одним из основных акционеров завода Игорем Роттенбергом, новая производственная политика не должна отразиться на сотрудниках.

По словам гендиректора завода Александра Митрофанова, у предприятия снизились объемы производства – это повлекло за собой сокращение 15 сотрудников. Часть из них была уволена по соглашению сторон, часть – трудоустроена на вакантные места.

Александр Митрофанов заверил, что сокращений больше не будет. Более того, за счёт освоения выпуска новой продукции, в этом году на заводе ожидается повышение зарплаты на 10%.

Дмитрий Ломовцев отметил, что дальнейшее сокращение персонала недопустимо. Кадровая служба предприятия должна представить в министерство сведения о сокращенных работниках, чтобы им было оказано содействие в трудоустройстве.

В июле при запуске нового сталелитейного производства предполагается создать порядка 1000 новых рабочих мест.

Министр сообщил, что следующая встреча с коллективом состоится в марте – руководство предприятия представит утвержденную инвестиционную программу и обозначит перспективы развития. Кроме того, будет разработана система наставничества, которая позволит более эффективно передавать опыт старшего поколения младшему.