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Работники патронного завода пожаловались Алексею Дюмину на сокращения
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Работники патронного завода пожаловались Алексею Дюмину на сокращения

По поручению губернатора предприятие посетил министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Дмитрий Ломовцев.

Напомним, что согласно договорённостям, достигнутым Алексеем Дюминым и одним из основных акционеров завода Игорем Роттенбергом, новая производственная политика не должна отразиться на сотрудниках.

По словам гендиректора завода Александра Митрофанова, у предприятия снизились объемы производства – это повлекло за собой сокращение 15 сотрудников. Часть из них была уволена по соглашению сторон, часть – трудоустроена на вакантные места.

Александр Митрофанов заверил, что сокращений больше не будет. Более того, за счёт освоения выпуска новой продукции, в этом году на заводе ожидается повышение зарплаты на 10%.

Дмитрий Ломовцев отметил, что дальнейшее сокращение персонала недопустимо. Кадровая служба предприятия должна представить в министерство сведения о сокращенных работниках, чтобы им было оказано содействие в трудоустройстве.

В июле при запуске нового сталелитейного производства предполагается создать порядка 1000 новых рабочих мест.

Министр сообщил, что следующая встреча с коллективом состоится в марте – руководство предприятия представит утвержденную инвестиционную программу и обозначит перспективы развития. Кроме того, будет разработана система наставничества, которая позволит более эффективно передавать опыт старшего поколения младшему.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:43 0
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