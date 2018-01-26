Жительница Донского стащила у захмелевшей подруги норковую шубу

Женщина пришла в гости к 42-летней знакомой, без спиртного встреча не обошлась.

Когда хозяйка квартиры изрядно опьянела, подозреваемая забрала её норковую шубу и ушла.

Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию. Сотрудники отдела МВД выяснили местонахождение предполагаемой подозреваемой. А при проведении дальнейших мероприятий подтвердилась её причастность к тайному хищению.

49-летняя неработающая ранее судимая местная жительница призналась в содеянном. У неё обнаружена и изъята украденная шуба. В полиции проводится работа по установлению всех обстоятельств происшествия, в том числе мотива кражи, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.