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Жительница Донского стащила у захмелевшей подруги норковую шубу

Жительница Донского стащила у захмелевшей подруги норковую шубу

Женщина пришла в гости к 42-летней знакомой, без спиртного встреча не обошлась.

Когда хозяйка квартиры изрядно опьянела, подозреваемая забрала её норковую шубу и ушла. 

Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию. Сотрудники отдела МВД выяснили местонахождение предполагаемой подозреваемой. А при проведении дальнейших мероприятий подтвердилась её причастность к тайному хищению.

49-летняя неработающая ранее судимая местная жительница призналась в содеянном. У неё обнаружена и изъята украденная шуба. В полиции проводится работа по установлению всех обстоятельств происшествия, в том числе мотива кражи, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 12:03 +4
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