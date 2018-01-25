Погоня сотрудников ГИБДД за нарушителем в Ленинском районе: видео

Кадр из видео

Водитель проигнорировал требования полицейских об остановке, потому что у него не было прав.

Вечером 24 января, в 22.45, в Ленинском районе сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль Kia Rio, который двигался по подозрительной траектории.

С помощью специального звукового сигнала и проблесковых маячков полицейские подали водителю сигнал об остановке транспортного средства. Реакции не последовало, началась погоня. Через некоторое время водитель всё же прижался к обочине и был задержан полицейскими.

Как сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, за рулём иномарки находился 23-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения. Нарушитель признался: услышав требование об остановке, он сначала испугался, но затем решил остановить машину.

Сотрудниками ГИБДД были составлены соответствующие административные материалы, автомобиль задержан и доставлен на штрафстоянку.