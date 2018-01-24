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В Туле открыли мемориальную доску Владимиру Высоцкому
Фото Алексея Пирязева.

В Туле открыли мемориальную доску Владимиру Высоцкому

Она появилась на здании ДК машзавода.

В среду, 24 января, в Туле открыли мемориальную доску легендарному актеру, поэту и певцу Владимиру Высоцкому. Памятный знак появился на здании ДК машзавода.

– Для меня большая честь присутствовать на знаковом для нашего города событии, – отметил мэр Тулы Юрий Цкипури. – Имя этого талантливого человека известно в нашей стране каждому. Многие считают его кумиром XX века, символом эпохи. Его стихи и песни знают и любят, его наследие живет в веках. Высоцкий написал более 700 песен и стихов, сыграл около 30 ролей в фильмах и спектаклях, объездил с гастролями всю страну.

Владимир Высоцкий дважды был в Туле – в апреле 1966 года с гастролями Московского театра на Таганке, а в 1977 году навещал в Тульской областной больнице своего друга – актера МХАТа Всеволода Абдулова, попавшего в аварию под Ефремовом.

Глава города отметил, что во время второго визита артиста в Тулу ему посчастливилось лично пожать Высоцкому руку.

Напомним, решение установить мемориальную доску было единогласно принято депутатами на заседании Тульской городской Думы в ноябре. 

Галерея
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 1
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 2
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 3
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 4
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 5
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 6
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 7
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 8
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 9
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 10
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 11
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 12
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 13
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 14
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 15
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 16
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 17
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 18
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 19
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 20
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 21
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 22
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 23
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 24
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 25
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 26
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 27
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 28
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 29
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 30
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 31
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 32
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 33
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 34
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 35
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 36
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 37
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 38
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 39
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 40
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 41
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 42
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 43
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 44
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 45
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 46
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 47
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 48
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 49
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 50
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 51
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 52
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 53
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 54
Открытие мемориальной доски Высоцкому, Фото: 55
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:38 +4
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