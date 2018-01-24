В Туле открыли мемориальную доску Владимиру Высоцкому

Фото Алексея Пирязева.

В среду, 24 января, в Туле открыли мемориальную доску легендарному актеру, поэту и певцу Владимиру Высоцкому. Памятный знак появился на здании ДК машзавода.

– Для меня большая честь присутствовать на знаковом для нашего города событии, – отметил мэр Тулы Юрий Цкипури. – Имя этого талантливого человека известно в нашей стране каждому. Многие считают его кумиром XX века, символом эпохи. Его стихи и песни знают и любят, его наследие живет в веках. Высоцкий написал более 700 песен и стихов, сыграл около 30 ролей в фильмах и спектаклях, объездил с гастролями всю страну.

Владимир Высоцкий дважды был в Туле – в апреле 1966 года с гастролями Московского театра на Таганке, а в 1977 году навещал в Тульской областной больнице своего друга – актера МХАТа Всеволода Абдулова, попавшего в аварию под Ефремовом.

Глава города отметил, что во время второго визита артиста в Тулу ему посчастливилось лично пожать Высоцкому руку.

Напомним, решение установить мемориальную доску было единогласно принято депутатами на заседании Тульской городской Думы в ноябре.