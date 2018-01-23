В Туле сутенеры похитили и остригли проститутку

А затем они удерживали женщину в квартире на улице Сойфера, пока туда не нагрянули полицейские.

23 января следственными органами СК РФ по Тульской области возбудили уголовное дело в отношении 27-летней женщины и 34-летнего мужчины – жителей города Тулы. Дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, утром 21 января находившаяся в одной из квартир Пролетарского района 26-летняя женщина, оказывавшая интимные услуги за деньги, сообщила двум лицам, которые являлись организаторами ее деятельности, о своем решении прекратить свою деятельность. Не согласившись с ее решением, мужчина и женщина обманом завладели ключами от квартиры, где она находилась, после чего насильно вывели ее из квартиры, столкнули со ступеней подъезда и посадили в автомобиль.

Привезя женщину в кафе на улице Союзной, они по очереди нанесли ей несколько ударов руками и ногами по голове, после чего беспорядочно остригли ее волосы.

Затем отвезли в квартиру на улице Сойфера, где удерживали, пока их не задержали сотрудники правоохранительных органов. В полицию о случившемся сообщил знакомый потерпевшей.

– В настоящее время двум злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении преступления, следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.