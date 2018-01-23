В Тульской области задержаны семь серийных преступников

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На расширенном заседании коллегии УМВД России по Тульской области Сергей Галкин подвел итоги работы правоохранительных органов в 2017 году.

По итогам 2017 года на территории региона раскрыто свыше 7000 преступлений. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений значительно выше средней по России, а в Центральном федеральном округе наш регион занимает четвертое место.

– Сокращается массив преступлений, совершенных в состоянии опьянения и наркотического возбуждения. На 23% снизилась подростковая преступность. Почти в половину меньше преступлений совершено с применением оружия.

Как результат — коэффициент преступных посягательств в расчете на проживающее население остаётся на одном из самых низких в ЦФО уровне, а в России по этому показателю мы вошли в десятку самых благополучных субъектов страны, — отметил глава УМВД Тульской области.

Правоохранители обеспечили правопорядок при проведении свыше 5000 мероприятий с массовым участием людей.

– Благодаря каждодневному взаимодействию правоохранительных органов не допущено фактов терроризма.

При этом совместно с региональным УФСБ нами пресечена преступная деятельность одного из членов террористической организации, который вынашивал планы подготовки диверсионного акта с помощью самодельного взрывного устройства.

В отношении двух граждан Таджикистана, которые придерживались радикального ислама, по инициативе Центра по противодействию экстремизму принято решение о нежелательности прибывания их на территории Российской Федерации.

Совместно с федеральной службой исполнения наказаний разработан план совместных мероприятий в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных за совершение преступлений террористического характера и экстремистской направленности.

В рамках его реализации за пропаганду экстремистской символики привлечен гражданин, который отбывает наказание в исправительном учреждении, — рассказал Сергей Галкин.

Среди субъектов ЦФО УМВД по Тульской области занимает третье место по раскрытию грабежей, пятое — по раскрываемости краж из жилищ граждан, шестое — по раскрытию краж автомобилей.

За минувший год пресечена деятельность целого ряда серийных преступников.

Так, житель Рязанской области совершил семь краж на территории четырех районов. Доказано 26 фактов совершения кражи лицом, занимавшимся незаконным проникновением в дачи, дома и гаражи. Пресечена деятельность граждан, на счету которых совершение шести, восьми и десяти фактов мошеннических действий, в том числе посредством интернет-сайтов.

– За новогодние праздники было совершено три убийства, мы их все раскрыли, — отметил Галкин.

Тульская область вошла в десятку лучших по стране по двум показателям:

доверие полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности,

оценка эффективности деятельности органов внутренних дел по защите интересов граждан.

Галкин назвал одну из важных задач полиции на 2018 год — это обеспечение правопорядка, безопасности в период выборов и Чемпионата мира.

По словам главы УМВД, в Тульской области раскрываемость дел по мошенничеству — всего 30%. Жертвами, в основном, становятся люди пожилого возраста.

– Я жду более эффективной работы уголовного розыска. И, конечно, здесь нужно искать новые методы работы по этим преступлениям. Нам нужно опережать преступников и думать, каким образом раскрывать эти преступления и возмещать потерпевшим ущерб, — заявил Галкин.