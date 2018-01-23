Большие роботы и виртуальная реальность: туляков приглашают на «Фабрику будущего»

На «Фабрике будущего» открылась новая экспозиция. Жителей и гостей города ждут уже полюбившиеся герои и большие киборги — Mediabot, ARD, Promobot, Kiki.

А еще погружение в мир виртуальной реальности — HTC Vive, Oculus Rift, PS VR, Windows mixed reality.

Экспозиция продолжит свою работу вплоть до 27 января.

Цена билета — 300 рублей. В стоимость входит посещение всех интерактивных зон! Время на «Фабрике будущего» не ограничено.

Режим работы: со вторника по воскресенье с 11.00 до 20.00.

«Фабрика будущего»: Тула, ул. Болдина, 98-а.