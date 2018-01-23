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По факту страшного ДТП в Куркинском районе возбудили уголовное дело
Фото УГИБДД по Тульской области.

По факту страшного ДТП в Куркинском районе возбудили уголовное дело

В аварии погибли пять человек, еще двое пострадали.

Следственным отделом МО МВД России «Кимовский» по факту ДТП в Куркинском районе, в результате которого пять человек погибли и двое пострадали, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По версии следствия, 21 января в 17.35 на 6-м км автодороги «Ивановка-Грибоедово» автомобиль ВАЗ-2111, под управлением 44-летнего туляка, столкнулся со встречным «Ниссан X-Trail», под управлением 45-летней жительницы Липецка.

В результате столкновения «Ниссан» опрокинулся в кювет. В «Ниссане» погибли 45-летняя женщина-водитель и ее семилетняя пассажирка, в ВАЗе — 44-летний водитель, 65-летняя и 45-летняя женщины.

Кроме того, трехлетняя пассажирка «Ниссана» и 33-летний пассажир этого же авто госпитализированы с различными травмами.

Ход следствия по уголовному делу прокуратурой области взят на контроль.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:18 +1
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