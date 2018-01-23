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Туляки решат, как будут выглядеть городские общественные пространства
Фото Алексея Пирязева.

Туляки решат, как будут выглядеть городские общественные пространства

Голосование за дизайн-проекты пройдет на сайте администрации города.

В Туле продолжается прием проектов по благоустройству городских общественных территорий. Свои проекты туляки могут представить до 27 января 2018 года на адрес электронной почты gorsreda@cityadm.tula.ru. На сегодняшний день таких предложений поступило уже 220.

Все заявки рассмотрят общественные муниципальные комиссии, в состав которых вошли сотрудники управления по благоустройству города, территориальных округов, жители, руководители ТОСов. После отбора претендентов туляки смогут проголосовать за тот или иной объект.

Перечень общественных территорий для голосования будет определен уже 1 февраля. А до 15 февраля будут разработаны дизайн-проекты общественных территорий.

Список будет опубликован на официальном сайте администрации Тулы и в региональных средствах массовой информации.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:03 +1
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