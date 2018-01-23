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В Туле за неделю 2408 человек заболели ОРВИ
Фото из архива Myslo.

В Туле за неделю 2408 человек заболели ОРВИ

Это ниже эпидемического порога на 14%, сообщает региональный Роспотребнадзор.

За три недели 2018 года (с 15 по 21 января) в области зарегистрировано 4778 случаев заболевания ОРВИ, показатель — 31,9 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 18,9%. Однако этот показатель выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 19%.

В Туле за неделю зарегистрировано 2408 случаев заболевания, что ниже эпидемического порога на 14%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порогового уровня.

По результатам еженедельного лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

 

С 22 января по 5 февраля 2018 года в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» организована горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ.

Специалисты ответят на вопросы о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, правилах ношения масок, необходимости соблюдения температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, дадут рекомендации родителям, как уберечь детей от заболеваний.

Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 до 13.00) по следующим телефонам:

  • в Туле и Киреевском районе по телефонам: 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 22-37-56, 77-31-12, 22-36-01;

  • в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-09, 8(48753) 4-09-07; 8(48753) 4-09-02;

  • в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741) 6-54-56; 8(48741) 6-53-86;

  • в Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-45-81, 8(48762) 6-50-70; 8(48762) 6-56-62;

  • в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8(48742) 4-16-10, 8(48763) 2-48-96, 8(48763) 2-03-47;

  • в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751) 5-33-81, 8(48751) 5-34-30, 8(48751) 5-35-57, 8(48755) 22-0-66.

Также получить консультацию специалиста можно по электронной почте epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru.

 

сегодня, в 10:40 0
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