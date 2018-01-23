Тульский дальнобойщик едва не замерз под Тюменью

Фото: 72.ru.

Тульский дальнобойщик попал в беду под Тюменью. Происшествие случилось 22 января около шести утра. Водитель выгрузил товар на оптовой базе одного из супермаркетов и собирался отправиться в Москву, однако не смог завести фуру. Отметим, что в Тюмень пришла суровая сибирская зима с 30-градусными морозами.

— Самому заводить фуру в такой мороз бесполезно. Солярка замерзла, и всё, никуда не денешься, — сказал Борис Лебедков, дальнобойщик, порталу 72.ру.

На помощь мужчине выехал передвижной пункт обогрева МЧС. Спасатели приехали с тепловыми пушками, чтобы запустить двигатель фуры, но из этого ничего не вышло.

— Из-за большой топливной системы и низких температур машину не удалось отогреть: фура слишком долго простояла, и топливо успело замерзнуть, — рассказал сотрудник МЧС. — Помощь была оказана самому водителю. Его напоили горячим чаем и переобули в валенки.

А транспортное средство отбуксировал эвакуатор.