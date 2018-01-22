Владимир Путин наградил тульских машиностроителей
Ордена и почётные звания получили пятеро сотрудников оборонных предприятий.
Президент Владимир Путин подписал Указ о награждении нескольких жителей Тульской области государственными наградами «за большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу».
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили сотрудники «Туламашзавода» – оператор станков с программным управлением Александр Каплунов и слесарь механосборочных работ Анатолий Тимофеев.
Тем же Указом почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» было присвоено главному конструктору предприятия Евгению Макарьеву и сотрудникам «Тульского патронного завода» Виталию Истратову и Нине Рязанцевой.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил награжденных с этим знаковым событием и пожелал дальнейших успехов.