Владимир Путин наградил тульских машиностроителей

Президент Владимир Путин подписал Указ о награждении нескольких жителей Тульской области государственными наградами «за большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу».

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили сотрудники «Туламашзавода» – оператор станков с программным управлением Александр Каплунов и слесарь механосборочных работ Анатолий Тимофеев.

Тем же Указом почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» было присвоено главному конструктору предприятия Евгению Макарьеву и сотрудникам «Тульского патронного завода» Виталию Истратову и Нине Рязанцевой.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил награжденных с этим знаковым событием и пожелал дальнейших успехов.