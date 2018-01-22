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Владимир Путин наградил тульских машиностроителей

Владимир Путин наградил тульских машиностроителей

Ордена и почётные звания получили пятеро сотрудников оборонных предприятий.

Президент Владимир Путин подписал Указ о награждении нескольких жителей Тульской области государственными наградами «за большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу».

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили сотрудники «Туламашзавода» – оператор станков с программным управлением Александр Каплунов и  слесарь механосборочных работ Анатолий Тимофеев.

Тем же Указом почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» было присвоено главному конструктору предприятия Евгению Макарьеву и сотрудникам «Тульского патронного завода» Виталию Истратову и Нине Рязанцевой.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил награжденных с этим знаковым событием и пожелал дальнейших успехов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:18 +4
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