В Кимовском районе в ДТП погиб мужчина и пострадал ребёнок

В 17.52 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 126-м км трассы дороги «Кашира – Серебряные Пруды – Узловая». Там столкнулись «ЗАЗ» под управлением 27-летней девушки и Chevrolet Cobalt, которым управляла женщина 1969 года рождения. От удара одна из машин загорелась.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи. По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, в аварии погиб пассажир «ЗАЗа». Травмы различной степени тяжести получила ещё одна пассажирка легковушки – семилетняя девочка.