Директором «Тульского областного центра молодёжи» стал Дмитрий Гольтяков

Также он является заместителем председателя региональной Общественной палаты.

Приказом регионального министерства молодёжной политики директором Государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр молодёжи» назначен Дмитрий Александрович Гольтяков.

До назначения на должность он руководил ООО «Вектор развития». Кроме того, Дмитрий Гольтяков – заместитель председателя Общественной палаты Тульской области и исполнительный директор тульского отделения «Ассоциации юристов России».

Своими главными задачами в новой должности Дмитрий Гольтяков назвал формирование здорового образа жизни, развитие институтов добровольчества и волонтерства и взаимодействие с общественными молодёжными организациями.