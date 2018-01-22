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В Тульской детской областной клинической больнице пройдет день открытых дверей

В Тульской детской областной клинической больнице пройдет день открытых дверей

При себе необходимо иметь историю развития ребенка, страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт).

26 января с 10.00 до 14.00 на базе детского консультационно-диагностического центра  ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» (ул. Бондаренко, 39) состоится день открытых дверей.

Прием будут вести следующие специалисты:

  • хирург
  • офтальмолог
  • оториноларинголог
  • кардиолог
  • эндокринолог
  • нефролог
  • гастроэнтеролог
  • невролог
  • психиатр
  • врач по вакцинопрофилактике
  • педиатр
  • аллерголог
  • акушер-гинеколог.

При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:26 +1
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