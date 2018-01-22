В Тульской детской областной клинической больнице пройдет день открытых дверей

При себе необходимо иметь историю развития ребенка, страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт).

26 января с 10.00 до 14.00 на базе детского консультационно-диагностического центра ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» (ул. Бондаренко, 39) состоится день открытых дверей.

Прием будут вести следующие специалисты:

хирург

офтальмолог

оториноларинголог

кардиолог

эндокринолог

нефролог

гастроэнтеролог

невролог

психиатр

врач по вакцинопрофилактике

педиатр

аллерголог

акушер-гинеколог.

При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт).