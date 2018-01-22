В Тульской детской областной клинической больнице пройдет день открытых дверей
При себе необходимо иметь историю развития ребенка, страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт).
26 января с 10.00 до 14.00 на базе детского консультационно-диагностического центра ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» (ул. Бондаренко, 39) состоится день открытых дверей.
Прием будут вести следующие специалисты:
- хирург
- офтальмолог
- оториноларинголог
- кардиолог
- эндокринолог
- нефролог
- гастроэнтеролог
- невролог
- психиатр
- врач по вакцинопрофилактике
- педиатр
- аллерголог
- акушер-гинеколог.
При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт).
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