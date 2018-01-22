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В феврале туляков ожидают морозы до -13 градусов

В феврале туляков ожидают морозы до -13 градусов

Уровень осадков будет примерно на 30% выше обычного.

Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз погоды на ближайший месяц. Февраль в центральной части страны будет не слишком холодным – среднемесячная температура ожидается в пределах -5 градусов.

Предполагаемое количество осадков – 45-50 мм. Это примерно на треть больше обычного. В начале месяца пройдет небольшой снег, днём – от пяти до десяти градусов ниже нуля.

В первой декаде ожидается мокрый снег, температура днем – от −2 до +3, на дорогах местами гололедица. В середине месяца подморозит до −7 градусов, на дорогах будет скользко.

К середине третьей декады пройдут осадки, возможна оттепель до +3 градусов, на дорогах гололедица. В последние дни месяца без существенных осадков, температура ночью будет доходить до -13, дневная температура – до -4, на дорогах местами гололедица.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:11 +6
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