Алексей Дюмин призвал наказать рабочих, оставивших Шварцевский без света

В четверг 18 января без электроэнергии остались более 130 домов, больница, насосная станция и котельная.

В ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве Тульской области глава региона Алексей Дюмин призвал наказать лиц, виновных в коммунальной аварии в посёлке Шварцевский, которая произошла 18 января. Как выяснилось, силовой кабель был повреждён из-за несанкционированных земляных работ:

– Повторилась ситуация, произошедшая в прошлом году в Пролетарском районе. Хотели сделать всё хорошо, а в итоге получилось вот так.

Напомним, тогда без света остались более 3000 человек – около 16.00 были частично обесточены жилые дома, больница, насосная станция и котельная. На устранение неполадок сотрудникам аварийных служб понадобилось около девяти часов.