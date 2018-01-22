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Уровень безработицы в Туле – один из самых низких в ЦФО

Уровень безработицы в Туле – один из самых низких в ЦФО

Об этом на совещании заявил заместитель главы городской администрации Илья Беспалов.

По состоянию на 1 января безработными признаны 1094 жителя областного центра. Уровень безработицы – 0,32% от экономически активного населения города. В прошлом году этот показатель был чуть выше.

В Центре занятости представлено 1130 вакансий, 523 их них – по рабочим профессиям. Остаётся устойчивым спрос на квалифицированные рабочие кадры.

Заместитель главы администрации Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов отметил, что показатели по безработице в городе с каждым годом снижаются и являются одними из самых низких в ЦФО.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:48 −5
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