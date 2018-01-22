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Тульские предприятия внедряют методы «бережливого производства»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульские предприятия внедряют методы «бережливого производства»

В регионе действует программа повышения производительности труда и поддержке занятости.

В ходе правительственного оперативного совещания в региональном правительстве министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Дмитрий Ломовцев напомнил, что Тульская область – в числе первых шести регионов-участников приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости», которая рассчитана до 2025 года включительно.

За это время предполагается достичь прироста производительности труда участников программы не менее чем на 30%. 

Дмитрий Ломовцев

Рост производительности труда, который может привести к высвобождению персонала, не должен увеличивать социальную напряженность. Поэтому вторым компонентом программы является совершенствование системы занятости населения. Цель – достижение показателя трудоустройства работников не менее 90% и на рабочие места с уровнем оплаты не ниже предыдущего.

На начальном этапе в региональной программе участвуют 13 предприятий, в дальнейшем их число может возрасти до 30. Среди участников – АО «Полема», ООО «Аэрозоль Новомосковск», ФКП «Алексинский химический комбинат», АО «АК «Туламашзавод», ОАО «Пластик», ООО «Полипласт Новомосковск», АО «Алексинская бумажно-картонная фабрика», ОАО «Щекиноазот», АО «Тулаточмаш», ПАО «Научно-производственное объединение «Стрела» и ПАО «Тулачермет».

На заводе «Полема» планируется в три раза увеличить производительность труда на участке изготовления металлических порошков. При этом численность персонала участка сохранится на нынешнем уровне. Часть сотрудников будет обслуживать новое производственное оборудование. Улучшены логистические цепочки в производстве, перераспределены полномочия персонала. Длительность выпуска продукции будет сокращена с 20 дней до семи, а общая производительность труда на рабочих местах может быть повышена на 50% и более.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов добавил, что программой предусмотрены опережающее профессиональное обучение и переподготовка работников организаций. Работники, переходящие на модернизированные рабочие места, могут повысить свою квалификацию. Все предприятия-участники проекта не прогнозируют высвобождения работников.

Алексей Дюмин

Программа повышения производительности труда, разработанная Минэкономразвития по поручению президента Владимира Путина – это реальный инструмент ускорения роста экономики. И нам необходимо его использовать, помогая нашим предприятиям перестроить свою работу.

Глава региона обратил внимание на то, что уровень заработной платы работников «бережливых» предприятий не должен снизиться – это положение также закреплено в программе.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:00 0
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