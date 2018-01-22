Cвалка химикатов в Туле: Виновных сотрудников «Щегловского вала» подвергнут взысканиям

Фото Юлии Королевой.

В адрес редакции Myslo пришел официальный ответ на наши публикации о свалке в поселке Новомедвенский.

Приводим письмо за подписью гендиректора предприятия «Щегловский вал» Владимира Попова:

«По факту информации о несанкционированной свалке в непосредственной близости от поселка Новомедвенский отходов сообщаю:

1. Предприятие А О «Щегловский вал» оказалось пострадавшей стороной из-за недобросовестных действий поставщика услуг, выполняющего в данном случае работы по вывозу на утилизацию переданных ему отходов.

2. Предприятие оперативно приняло все необходимые меры и 13-14 января несанкционированно сваленные в непосредственной близости от поселка отходы перемещены на промышленную площадку предприятия, предназначенную для их временного хранения до момента последующей передачи на утилизацию. Указанные отходы (обезвреженные при промышленной обработке на очистных сооружениях гальванических стоков отходы и шламы, подготовленные к транспортированию и передаче подрядной организации, занимающейся их утилизацией), находятся в специально упакованных канистрах и мешках. Герметичность корпусов канистр не нарушена, обезвреженные жидкие отходы в окружающую среду не попали. Обнаружено повреждение трех мешков. Произведены сбор рассыпавшихся на землю незначительного количества отходов из поврежденных мешков и зачистка почвы в целях ликвидации очага возможного негативного воздействия на природу. В ближайшее время будет произведен повторный анализ для подтверждения отсутствия негативного воздействия на природу. Силами АО «Щегловский вал» по результатам всех экспертиз будут проведены все необходимые мероприятия по рекультивации почвы.

3. Сотрудники АО «Щегловский вал», допустившие нарушение в оформлении и передаче отходов на последующую утилизацию, будут подвергнуты взысканиям.

Предприятие выражает благодарность бдительным жителям Тулы, обнаружившим несанкционированную свалку и оповестившим о ее местонахождении, оперативным службам Тульской области, а также администрации Пролетарского округа за своевременную помощь в ее ликвидации.

АО «Щегловский вал» усилит контроль за обращением с отходами производства».

Напомним, в поселке Новомедвенский 12 января была обнаружена незаконная свалка с опасными химикатами. В поле было складировано 327 канистр с жидкими веществами и десятки мешков с твердыми отходами.

Сразу после того как свалку ликвидировали, Myslo опубликовал предварительные итоги проверки. Глава Пролетарского округа Тулы Сергей Шестаков: «предположительный виновник свалки — фирма «Бренд» из Рязанской области, имеющая лицензию на утилизацию таких отходов».

Но, как удалось узнать Myslo, фирма «Бренд» в Рязани закрылась чуть менее года назад: