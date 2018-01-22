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На М-2 «Крым» водитель грузовика устроил тройное ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

На М-2 «Крым» водитель грузовика устроил тройное ДТП

В аварии пострадали двое мужчин.

19 января в 5.35 на 173-м километре автодороги М-2 «Крым» 29-летний водитель автомобиля «Валдай», предположительно, не справился с управлением, выехал встречную на полосу и врезался в ГАЗ-2747 и «Вольво FM».

В аварии пострадали 43-летний водитель ГАЗа и 56-летний пассажир «Валдая». Оба пострадавших с различными травмами были госпитализированы. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:59 +2
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