На М-2 «Крым» водитель грузовика устроил тройное ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

19 января в 5.35 на 173-м километре автодороги М-2 «Крым» 29-летний водитель автомобиля «Валдай», предположительно, не справился с управлением, выехал встречную на полосу и врезался в ГАЗ-2747 и «Вольво FM».

В аварии пострадали 43-летний водитель ГАЗа и 56-летний пассажир «Валдая». Оба пострадавших с различными травмами были госпитализированы. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.