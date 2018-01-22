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«Арсенал» отказал «Зениту» в продаже Беляева

«Арсенал» отказал «Зениту» в продаже Беляева

Оружейников не устроила сумма, которую предлагали за футболиста.

Тульский «Арсенал» отказал «Зениту» по трансферу 27-летнего защитника Максима Беляева. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Оружейников не устроили условия: «Зенит» был готов заплатить за футболиста около 800 тысяч евро, но тульский клуб посчитал эту сумму недостаточной.

На данный момент прогресса в переговорах нет. Тем не менее, вероятность перехода пока сохраняется.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:53 +3
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