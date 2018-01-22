«Арсенал» отказал «Зениту» в продаже Беляева
Оружейников не устроила сумма, которую предлагали за футболиста.
Тульский «Арсенал» отказал «Зениту» по трансферу 27-летнего защитника Максима Беляева. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Оружейников не устроили условия: «Зенит» был готов заплатить за футболиста около 800 тысяч евро, но тульский клуб посчитал эту сумму недостаточной.
На данный момент прогресса в переговорах нет. Тем не менее, вероятность перехода пока сохраняется.
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