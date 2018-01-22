Туляков приглашают в клуб «Яснополянские четверги»

Современные «Яснополянские четверги» — это и память об основателях клуба, и продолжение их дела.

25 января читательскому клубу «Яснополянские четверги», который работает на базе Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого , исполняется 40 лет.

Клуб был создан в год 150-летия со дня его рождения двумя удивительными женщинами: Ниной Алексеевной Макаровой (в те годы — директор Центральной городской библиотеки, которой в 1978 году присвоили имя Л. Н. Толстого) и Ириной Евгеньевной Гриневой, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры литературы Тульского государственного педагогического института им. Л. Н. Толстого .

Ирина Евгеньевна более 30 лет возглавляла клуб на общественных началах, объединяя тульскую интеллигенцию в ее желании знать больше о великом земляке.

Клуб работает и сегодня, выполняя не только просветительскую миссию, но и предоставляя его членам возможности общения, самореализации, даже путешествий.

Современные «Яснополянские четверги» — это и память об основателях клуба и продолжение их дела.

Телефон 35-34-38, Веденеева Ольга Евгеньевна, руководитель клуба «Яснополянские четверги».