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В Киреевском районе более 3000 человек остались без света

В Киреевском районе более 3000 человек остались без света

На месте работают бригады филиала «Тулэнерго».

Сегодня, 18 января, в 16.10 в службу спасения сообщили о частичном отключении электроснабжения в п. Шварцевский Киреевского района.

В зону отключения попали более 130 домов и 3700 жителей.

На месте работают оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативная группа Киреевского пожарно-спасательного гарнизона.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:07 +2
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