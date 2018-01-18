В Киреевском районе более 3000 человек остались без света
На месте работают бригады филиала «Тулэнерго».
Сегодня, 18 января, в 16.10 в службу спасения сообщили о частичном отключении электроснабжения в п. Шварцевский Киреевского района.
В зону отключения попали более 130 домов и 3700 жителей.
На месте работают оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативная группа Киреевского пожарно-спасательного гарнизона.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.
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